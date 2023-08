České dráhy modernizují. Na trať poprvé vyrazila nová souprava RegioFox

První cestující soupravou RegioFox v úterý vyjeli ze středočeského Rakovníka. Jde o znatelné omlazení vozového parku ve středních Čechách. Nejmladší soupravě je nyní jedenáct let. Nový RegioFox bude jezdit na dvou tratích mezi Rakovníkem, Berounem a Rudnou. Zatím je nasazená jedna souprava. Do konce léta jich ve středních Čechách bude jezdit dalších pět. Všech 78 nasadí České dráhy do čtyř let.

V dalších měsících zamíří nové soupravy také na Vysočinu nebo do Královéhradeckého, Pardubického, Jihočeského a Plzeňského kraje. „My chceme postupně, to jest do roku 2029, obměnit celý vozový park tak, aby vozidla z konce sedmdesátých let úplně vymizela z kolejí v rámci Pardubického kraje,“ sdělil hejtman Martin Netolický (ČSSD). RegioFoxy v kraji vyjedou ještě letos v září. Pokud se osvědčí, mohou jich České dráhy nakoupit až 160.

„My jsme se v minulosti soustředili především na elektrické jednotky pro regionální tratě, ale také pro dálkové tratě. Teď jsou na řadě motorové jednotky,“ řekl mluvčí Českých drah Lukáš Kubát.