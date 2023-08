Půl tuny kokainu z Klecan převezla policie do hlídaného skladu, skončí ve spalovně

Cihly kokainu objevené v sobotu mezi banány v distribučním centru obchodního řetězce Albert v Klecanech u Prahy odvezli policisté do střeženého skladu. Více než půl tuny drogy skončí po odborné analýze ve spalovně, informovala na policejním webu mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Za 646 kilogramů kokainu, které putovaly z Ekvádoru do Amsterdamu a zřejmě omylem skončily ve středních Čechách, by se při pouličním prodeji dalo podle ní utržit několik miliard korun.