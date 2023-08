Čeští vojáci si vyzkoušeli nové obrněnce Titus v terénu

Vozidlo poskytuje ochranu posádce i technice a zvládá také průchod těžkým terénem. „Je to postaveno na podvozku Tatry, má to automatickou převodovku, takže to auto je opravdu špičkové a má svůj palebný systém,“ dodal Knapek.

Armáda dostane dvaačtyřicet velitelsko-štábních a spojovacích vozidel a dvacet pro řízení palby celkem za šest miliard. Objednala je před čtyřmi lety. „Vozidla znamenají průlom v tom, že už zapomeneme na cívky, které bylo nutné po bojišti natáhnout. Umožní být rychlejší a přesnější, což samozřejmě můžeme dát do kontextu války na Ukrajině,“ sdělil ředitel sekce komunikačních a informačních systémů ministerstva obrany Petr Šnajdárek.