Manželství muže a ženy není dle Sokola přežité. Cílem je plná rovnoprávnost, zastal se Walek LGBT komunity

„Myslím si, že v každé zemi je potřeba pořádat Prague Pride, protože ta rovnost není daná, musíte o ní pořád mluvit a usilovat o ni, protože všude existují skupiny, i v těch nejdemokratičtějších zemích, které by nejraději rovnost LGBT lidem upíraly,“ řekl Walek.

„Společnosti všude na světě jsou v tomto tématu rozdělené. Na jednu stranu vidíme značnou část společnosti, zejména v západních státech, ale i třeba v České republice, která další kroky v této oblasti podporuje. Na druhou stranu v řadě zemí narůstá počet lidí, kteří další kroky odmítají a třeba podporují uzákonění nebo přidání do ústavy manželství definovaného jako svazek muže a ženy. Vlastně obě strany se snaží jít ve svých požadavcích dál, a to na sebe naráží a vyvolává to potom debatu, která je v mnoha případech dost emocionální,“ reagoval Sokol.