„Tradičnější, než si myslíte.“ Začíná Prague Pride

Programová ředitelka festivalu si také myslí, že i v případě, že by sněmovna zákon schválila, mělo by smysl dále akci Prague Pride pořádat. „Manželství pro všechny není jediná nutná legislativní úprava, stále tu máme ještě jeden takový zákon, který je, řekla bych, ostuda na půdě Evropské unie, a to je nutnost kastrace trans lidí, aby mohli projít úřední změnou pohlaví,“ připomněla.

V případě, že by se podařilo schválit všechny zrovnoprávňující zákony, byl by Prague Pride podle Dočkalové už jen jakousi oslavou toho, že je možné žít spolu v jednom státě, a to spokojeně vedle sebe.

Dvě stě akcí a sobotní průvod

Prague Pride od pondělí do neděle 13. srpna na několika místech Prahy nabídne téměř dvě stě akcí (program Prague Pride 2023 zde). Chybět nebude průvod, který podle organizátorů v sobotu 12. srpna vyjde z Václavského náměstí na Letnou.

Festivalové komunitní akce se odehrají na Střeleckém ostrově, mezigenerační program v sídle organizace Život 90 v ulici Karoliny Světlé, výstavy queer umělců budou v kavárně Langhans. Novinkou je Pride Café v kavárně Dorado Coffee na Betlémském náměstí, kam se soustředí program pro zahraniční účastníky. Poprvé se letos také uskuteční noční hudební produkce v zapomenutých podzemních prostorách v KKafe na Střeleckém ostrově.