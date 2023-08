Úleva pro malé včelaře zůstane, stejně jako daň z nemovitosti obcím. Koalice kývla na změny úsporného balíčku

„Z výboru máme pro podání pozměňovacích návrhů termín 25. srpna, takže pokud se naše koalice shodne na některých změnách, tak do tohoto termínu bude nahrán pozměňovací návrh. Potom na konci srpna o tom bude jednat rozpočtový výbor a půjde to do druhého čtení do sněmovny,“ nastínil místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Vojtěch Munzar (ODS).

Podle zástupců koalice by k definitivní shodě na změnách úsporného balíčku mohlo stačit už jen jedno jednání. Stranické špičky se mají po vládních prázdninách znovu setkat v polovině srpna.

Pokud jde o už zmíněnou ponechanou výjimku pro menší včelaře, tak podle poslance Josefa Fleka (STAN) koalice i ministerstvo dospěly k závěru, že její rušení by „přínos v konsolidačním balíčku nemělo, jen bychom zatížili jak včelaře, tak ten aparát, který by to zpracovával“.

„Za nás určitě je k řešení každá výjimka, která je smysluplná, odůvodněná, která nám mohla při tvorbě konsolidačního balíčku vypadnout. A tam patří i včelaři,“ přizvukuje šéfka sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

U přesunů do nižší sazby DPH to skřípe

Dohoda už je také na změně ve výběru daně z nemovitosti. Dál má být výhradním příjmem obcí, výměnou za změnu rozpočtového určení daní. Na čem ale zatím podle informací ČT shoda nepanuje, jsou přesuny do nižší sazby DPH. Ať už jde o kojeneckou vodu, opravu obuvi, nebo menstruační potřeby.

O ty zaznamenává vyšší zájem středočeská potravinová banka už od epidemie covidu. Paleta s pomůckami v ní vydrží zhruba měsíc, o dámské hygienické potřeby si zde měsíčně požádá asi pět tisíc lidí. „Z potravinových bank nejčastěji čerpají matky samoživitelky a nezaměstnaní,“ připomněla ředitelka Potravinové banky Central Dana Růžičková.

V případě, že se koalice na přesunu menstruačních potřeb do nižší dvanáctiprocentní sazby neshodne, připraví Piráti jiný návrh. „Abychom využili peníze z vysokého DPH na cílenou pomoc, to znamená například na nákup menstruačních potřeb do potravinových bank,“ nastiňuje pirátská poslankyně Klára Kocmanová.