Obce nakupují energie přes komunitní burzy. Ušetří práci i peníze

Náklady dobříšské radnice na energie pro letošní rok jsou šest milionů korun za elektřinu a 400 tisíc za plyn. Kdyby vláda ceny neomezila stropem, platila by minimálně jednou tolik. Kolik to bude příští rok, zatím neví, dodavatele teď hledají sami na burze.

„Vloni jsme sledovali cenu, která rostla pořád nahoru, a každý týden jsme litovali, že jsme nenakoupili předtím. Letos je to obráceně, cena se drží nebo spíš dokonce klesá, takže váháme, jestli nakoupíme už příští týden nebo počkáme ještě na konec srpna,“ přemítá starosta Dobříše Pavel Svoboda (ODS a nez.).

Radnice spolupracuje se specializovaným makléřem. Protože chce mít lepší přehled i o fungování svých organizací, zařizuje energie také pro ně. Jde třeba o školy nebo zdravotnická zařízení. „Pro ně je jednodušší, když to nakoupíme my. Vědí, že to je stejná cena, jako platí město. Při tvorbě rozpočtu není žádná diskuse o tom, jestli mají cenu příliš vysokou, protože ji mají stejnou jako město,“ vysvětluje Svoboda.

O společný nákup má zájem stále víc radnic

To vsetínská radnice vyslyšela výzvu Sdružení místních samospráv a bude nakupovat společně s ním energie na burze. Na Zlínsku není jediná. „Je to pro nás nejpřijatelnější řešení, to znamená nejlevnější, získáme tak nejlepší ceny. Dohodli jsme se s okolními obcemi, takže je tady zastoupena necelá polovina okresu Vsetín,“ říká vsetínský starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Zájem o společný nákup má podle Sdružení místních samospráv stále více radnic. Důvodem nejsou jen peníze, ale také čas, který ušetří při řešení administrativy. „Poprvé jsme takto nakupovali v roce 2013 a zájemců bylo devět. Dnes stojíme před novým nákupem a účastníků je zhruba 130. Budeme nakupovat přibližně třináct tisíc megawatthodin elektrické energie a patnáct tisíc megawatthodin plynu,“ vyjmenovává místopředseda Sdružení místních samospráv Oldřich Vávra.