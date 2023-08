Další dodavatelé energií zlevňují pod vládní strop. Lidé stále častěji chtějí ceny fixovat

Dodal, že se to týká většiny jejich zákazníků. „Je to přibližně 700 tisíc odběrných míst, výjimkou jsou ti, kteří již mají zafixovanou cenu pod úrovní vládního stropu,“ dodává.

U ČEZu teď má cenu pod vládním stropem zhruba polovina z tří milionů zákazníků. „Ceníky jsme letos upravovali už třikrát – jakmile se velkoobchodní ceny pohnuly směrem níž, tak jsme na to zareagovali, samozřejmě sledujeme konkurenci,“ podotýká mluvčí ČEZ Roman Gazdík s tím, že pokud by byl další pohyb velkoobchodních cen směrem dolů, tak na to bude firma reagovat.

I mluvčí E.ON Roman Šperňák připustil, že zvažují další snížení cen zákazníkům. „A pokud opravdu ceny snížíme, zákazníkům to oznámíme včas tak, jak jsou zvyklí,“ dodal.

Zlevnění ve středu oznámil ještě další dodavatel energií – MND. Od srpna společnost snížila ceny u základních ceníků u elektřiny o 45 procent ve srovnání se začátkem roku a u plynu o 38 procent.