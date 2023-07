Menší hlízy, menší úroda, vyšší ceny. Pěstitele brambor trápí sucho

Pěstitele brambor sužuje sucho, hlízy jsou kvůli malému množství vody v půdě menší, následné výnosy jsou tak nižší. To by mohlo ovlivnit jejich prodejní cenu, shodují se zemědělci. Podle Agrární komory trápí sucho celou Evropu. Pomoct by ale pořád ještě mohly vydatné a trvalejší srážky.