České dráhy získají zakázku na expresy Praha–Vratislav, oznámilo ministerstvo

Státní plán dopravní obsluhy počítá s tím, že expresy budou jezdit z Prahy na hranice přes Pardubice, Ústí nad Orlicí a Letohrad – přičemž Pardubický kraj se pokouší prosadit ještě zastavení v Chocni a Lichkově. Jezdit by měly čtyři páry vlaků denně ve čtyřhodinových intervalech. V Polsku by mohly některé spoje pokračovat z Vratislavi dále na sever do Poznaně, Bydhoště a Gdyně.

Přímé vlaky z Prahy do Vratislavi jezdily v roce 2020 v režii Leo Expressu, nikoli však na objednávku státu, částečně spojení platil Pardubický kraj. Vlaky navíc nejezdily denně a jezdily v časové poloze s příjezdem do Vratislavi pozdě večer a odjezdem zpět brzy ráno.

Pravidelné mezistátní spojení z Prahy přes Lichkov do Polska existovalo do roku 2007, kdy začala modernizace trati z Letohradu na hranice. Po jejím dokončení bylo sice ještě obnoveno, vydrželo však jen rok, poté existovaly několik let vlaky Pardubice–Vratislav. Společným jmenovatelem všech těchto spojů byly dlouhé jízdní doby. V roce 2009 jel ranní rychlík z Prahy do Vratislavi šest a půl hodiny – téměř dvakrát déle, než trvá cesta autem. Vlaky Leo Expressu v roce 2020 zvládaly cestu již podstatně rychleji – za čtyři a půl hodiny.