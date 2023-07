Romové se cítí ohroženi, říká novinář Banga. Podle něj je potřeba vysvětlování a uklidňování

Dodal, že obecně, když lidé neslyší autoritu mluvit k problému, který dané lidi pálí, mají tendenci věřit komukoliv, kdo se o to začne zajímat, „což jsou většinou ti extremisté a to je největší problém“.

„Chudí Romové mají pocit, že je zastupují právě ti hlasití, kteří se potom projevují jako extremisté. Viděli jsme tam lidi, kteří vyřvávali: ,Ukrajinci, pojďte dolů.‘ Házeli se tam lahve, to je čirý extremismus. To nemá nic společného s protestem,“ uvedl k protiukrajinskému protestu Romů v Krupce Banga.

V této situaci podle něj selhala i policie. „Pět set lidí prochází ulicí, kde normálně jezdí auta, a široko daleko jste neviděli těžkooděnce, žádnou kontrolu ze strany policie. Ti lidé tam řvou protiukrajinská hesla, házejí lahve po lidech a v tuto chvíli měla přijít policie, vytáhnout z davu největší agresory, zatknout, obvinit je jako kohokoliv jiného.“

Zmínil, že sám si velmi dobře pamatuje devadesátá léta, kdy romská komunita tlačila na policii, aby zatýkala neonacisty. „To samé samozřejmě musí dělat s extremisty, pokud jsou to Romové. Extremista je extremista bez ohledu na to, jakou má barvu pleti.“

Autority by podle Bangy měly situaci uklidňovat

Po incidentu v Brně, kdy zemřel Rom, měl podle Bangy ihned vystoupit ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) s prohlášením a uklidněním situace, což udělal, ale až měsíc poté. „Bez ohledu na to, jestli ten mrtvý byl Rom nebo někdo jiný. V momentě, kdy je ta situace napjatá, a to musí vědět, že je napjatá, tak je podle mě jedna z úloh politiků nebo autorit uklidňovat, což on udělal až za měsíc. To mu mám opravdu za zlé,“ uvedl Banga. Dodal, že stejně tak by mohla učinit prohlášení některá z ukrajinských autorit žijících v Česku a zklidňovat emoce, což se podle něj neděje.

Dodal, že Romové se cítí ohroženi a trochu právem, za což také mohou zčásti dezinformace a zčásti to, že se o některých problémech nemluví.

„Třicet let posloucháme, jaké jsou problémy s bydlením. Často se dozvídáte, že se objevuje v inzerátech na nějakém serveru: ,Romové nevolejte‘ a tak dále. Najednou se objeví 350 tisíc lidí a bydlení se řeší,“ podotkl Banga.

Zmínil také situaci, kdy Ukrajinci byli po příjezdu ubytováváni a ukrajinští Romové spali na nádraží a starali se o ně neziskové organizace. Podle něj pak stačí konflikt, v lidech to vře, čehož využijí jedinci a dav se radikalizuje.

Protiromské nálady

Aktivista Jaroslav Miko pro server Forum 24 prohlásil, že část sociálně vyloučených Romů nemá respekt k autoritám a ani vlastní romské elitě. „Když romská elita sděluje obsah, který přesahuje jejich vidění světa, jsou označováni jako pročeští nebo úplatní,“ uvedl pro server Miko.

V této souvislosti Banga uvedl, že je situace často ještě horší. „Děje se to dnes a denně. Označují mě za kolaboranta. Na druhou stranu už delší dobu sleduji českou dezinformační scénu a tam je to stejné. Kdokoliv, kdo začne komunikovat s politiky nebo novináři, tak je také kolaborant. Nemyslím, že je to romské specifikum, je to o frustraci a úrovni vzdělání,“ podotkl novinář.

Poukázal také na to, že někteří Ukrajinci páchají protiromské činy, a zároveň, že Ukrajina má dlouhou historii pogromů proti Romům. „To je problém nás novinářů, protože my o tom nemluvíme. Tváříme se, jako by se tam ty věci neděly,“ podotkl s tím, že z protiromských akcí na Ukrajině z roku 2018 existují videa.

Podle něj míra rasismu vůči Romům a nejen vůči nim byla na Ukrajině velká a Romové si nyní myslí, že Ukrajinci ten rasismus přenášejí do Česka. Řešením je podle Bangy situaci neustále vysvětlovat a uklidňovat.