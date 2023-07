Šíření protiukrajinských dezinformací mezi Romy budou řešit experti

Podle ní by se další tým měl věnovat zapojení Romů do rozhodování v jednotlivých místech. Na řešení ve městech a obcích, kde se případné incidenty objeví, by se měli pak podílet tamní Romové. „Nechceme, aby je zastupovali Romové z jiných měst. Je potřeba podporovat důvěryhodné místní lídry, kteří mají nějakou historii a slovo v komunitě. Jedině dialog může vést k řešení,“ dodala Fuková. Řekla, že ministerstvo pro místní rozvoj připraví pro radnice „desatero“ s opatřeními, která by měla situaci při případných incidentech zklidnit.

Mapování problémů

Za frustrací Romů je podle zmocněnkyně nepřijetí minority ve společnosti a dlouhodobý anticiganismus. Na ten upozorňují i vládní výroční zprávy o situaci romské menšiny. Problémy Romů v jednotlivých místech má zjistit mapování. Dotazníky se zaměřují třeba i na vzdělávání či zaměstnávání a bydlení. Výsledky by měly být zhruba do tří týdnů.

Zmocněnkyně i zástupci romských organizací vyzývají ke klidu, rozvaze a ověřování informací. „Nechceme podporovat nenávistné projevy a kolektivní obviňování. Vždycky jsem byla proti němu. Jako Romové dobře víme, jaké to je a co to znamená. O to víc jsem smutná, že to dnes vidíme od Romů. Věřím, že se to týká jen menší části Romů. Lidé, které vidíme na demonstracích, nejsou reprezentativní vzorek. Jen je je bohužel víc vidět a slyšet,“ dodala Fuková.