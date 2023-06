„Vláda v přijímání Ukrajinců selhala.“ Pietní akt za ubodaného Roma v Brně rozjitřil emoce

Mladý muž zemřel poté, co byl minulou sobotu pobodán před přehlídkou ohňostrojů na festivalu Ignis Brunensis u Brněnské přehrady. Incident vyvolal napětí mezi romskou a ukrajinskou komunitou.

Kritika vlády i výzvy ke smíru

Na sobotním pietním aktu v Brně se sešli především Romové. Pořádala ho iniciativa Brno tým. „Co se stalo, udělal jednotlivec, nesmíme odsuzovat celou komunitu. Jak nás oni odsuzují, to dělat nebudeme,“ prohlásil směrem k davu za organizátory Jozef Daniel.

Část přítomných ale dávala najevo nesouhlasné emoce. „My je tady nechceme,“ začali skandovat na konto Ukrajinců, kteří do Česka uprchli před ruskou invazí. Podobně se lidé ptali na to, „co tady Ukrajinci (muži) dělají, když by měli bojovat za svou zemi“. Věří, že vláda v přijímání Ukrajinců selhala. „Je třeba upozornit na proces přijímání lidí z ciziny a zpřísnit zákony,“ poznamenal účastník piety Ronaldo Lučanský.

Nesouhlas s přístupem vlády Petra Fialy (ODS) k ukrajinským uprchlíkům byl značný. V jednu chvíli se začalo ozývat i to, že by vláda měla podat demisi. Účastníci kritizovali, že na shromáždění nepřišel nikdo z představitelů města. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) k tomu uvedla, že ji nikdo z organizátorů nekontaktoval.

Vedle romské komunity se před divadlem sešli také členové extremistických skupin a dezinformátoři, kteří situaci využívali k šíření xenofobní nálady. To se některým Romům nelíbilo a vznikaly spory. „Nešiřte dezinformace, tohle má být poklidná pieta, ne politická demonstrace,“ uklidňoval situaci romsķý aktivista Nick Budai.

Žádný větší konflikt ale nevznikl a policisté, kteří shromáždění hlídali, nemuseli zakročit. Akci asi po hodině a půl zakončila společná modlitba a česká a romská hymna.