Případů svrabu v Česku dál přibývá, je jich nejvíc za dvacet let

Lidí nakažených svrabem v Česku přibývá. Čísla jsou nejvyšší za posledních dvacet let. Od ledna do konce června lékaři nahlásili 4 873 případů. Loni jich přitom za celý rok bylo 5 276. Ukazují to data Státního zdravotního ústavu. Svrab se přenáší přímým kontaktem s nemocným, s jeho oblečením nebo ložním prádlem. Projevuje se zarudlými pupínky a silným svěděním.