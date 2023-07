Automobilky loni rostly navzdory chybějícím dílům. Čekací doba na vozy už se zkracuje

přehrát video Události: Situace v automobilovém průmyslu

Každou hodinu sjede z linky Hyundai Motor Manufacturing 66 aut. To je maximální rychlost, jakou jsou schopni vyrábět. Problémy v dodavatelském řetězci sice ještě úplně nevymizely, automobilkám se s nimi ale daří vypořádat. Na lince Hyundai za první půlrok vzniklo ještě víc aut, než plánovali. Zkracují se tak i čekací lhůty na nové vozy. „Samozřejmě stále záleží na specifikacích, protože některé díly jsou hůře dostupné než jiné a ta dodací lhůta se může v současné době lišit od jednoho měsíce až v některých výjimkových specifikacích po jeden rok,“ přiblížil mluvčí firmy Petr Michník. Kratší dobu se už čeká i na vozy, které vyjíždějí ze závodů v Mladé Boleslavi nebo Kvasinách. Škoda Auto navíc přidává výrobní směny, aby pokryla čekající zakázky. V posledních letech to bylo kvůli problémům s dodávkami dílů spíše naopak. „V první polovině roku jsme kvůli nedostatku čipů a některých řídicích jednotek přišli o desítky tisíc vozů. Nicméně se zdá, že od současné doby je situace stabilizovaná. To znamená, že budeme vyrábět vozy navíc a já doufám, že výroba do konce roku poběží bez přerušení,“ sdělil člen představenstva společnosti Martin Jahn.

Generální ředitel Toyoty Motor Manufacturing Czech republic Robert Kiml poznamenal, že stále ještě dochází k určitým nesrovnalostem. „Ale to se postupně srovnává, takže já věřím, že do konce roku, pokud nenastane žádná podobná krize, jako nastala s válkou na Ukrajině, by se tak dodavatelský řetězec mohl dostat do stabilní pozice,“ uvedl s odkazem na ruskou agresi. Jako nestabilní ale vidí prostředí v autoprůmyslu ještě někteří dodavatelé. „My už jsme se dnes jako dodavatelé naučili plánovat tak, že víceméně sami odhadujeme, co asi bude potřeba, abychom si sami nevytvářeli zásoby a nedostávali se do problémů. Není to tak dobře, ale prostě ta doba je taková,“ poznamenal generální ředitel společnosti Motor Jikov Group Miroslav Dvořák. 28 procent tržeb zpracovatelského průmyslu Automobilky nyní stále vyrábějí auta, která si zákazníci objednali v minulých měsících. Někteří výrobci vidí, že poptávka mírně klesá. I přes potíže v uplynulých letech ale automobilový průmysl zůstává pilířem české ekonomiky. Tvoří 28 procent tržeb veškerého zpracovatelského průmyslu a téměř pětinu českého exportu. Průměrná mzda v odvětví rostla loni o devět procent na zhruba padesát a půl tisíce. Zaměstnanci, kteří pracují přímo u výrobců aut, si v průměru vydělali přes 61 tisíc, ti u dodavatelů zhruba 43 a půl tisíce. Počty pracovníků klesly o necelá dvě procenta. U finálních výrobců v roce 2022 pracovalo zhruba 48 tisíc lidí. V dodavatelských firmách to bylo 82 tisíc.

Cíl: Uhlíková neutralita Nejen na výrobce aut v nejbližších letech čeká hned několik výzev – elektromobilita, emisní norma Euro 7 nebo dekarbonizace výroby. Spojené jsou hlavně s vysokými investicemi. Tuzemské automobilky nyní ve velkém přemýšlejí, jak zbavit svoji výrobu přebytečného oxidu uhličitého. Například v kolínském závodě, kde vznikají nejmenší modely vozů automobilky Toyota, se ještě nedávno z velké míry převážely po silnici. Nyní už jich skoro polovina putuje po železnici. A není to jediné řešení, díky kterému chtějí do roku 2030 dosáhnout uhlíkové neutrality. „Je to spousta technologií na recyklaci vody, pak to jsou různé třeba malé drobné podněty, které dávají sami zaměstnanci. A může to být do různých investic, které se týkají energie a využívání energie,“ nastínil mluvčí Toyoty Tomáš Paroubek. Stát to bude stovky milionů korun. Peníze do podobných řešení investují i v Nošovicích. „Například od roku 2022 odebíráme elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů, plánujeme i některé velké investice, ať už se jedná o instalaci fotovoltaické elektrárny na střechy našich výrobních hal, kde momentálně finišujeme potřebná povolení,“ vyjmenoval mluvčí Hyundai Michník.