Děti s těžkým handicapem obtížně získávají vzdělání. Speciálním školám chybí peníze

Smiling Crocodile nabízí pro děti specializovanou mateřskou a základní školu. Od osmi hodin ráno rozvíjejí děti svoje dovednosti, učí se soběstačnosti, komunikovat i relaxovat.

„Je to ulehčení pro celou rodinu, když se domluví s tím dítětem. Učíme dítě i rodinu komunikovat alternativním jazykem,“ říká ředitelka školy Dagmar Herrmannová.

Desetiletá Bohdana s dětskou mozkovou obrnou se dorozumívá očima. Kromě výuky má i fyzioterapii. Školu navštěvuje pět let a díky tomu může Bohdanina matka chodit do práce. „Dává jí to úplně jiné podněty, než bych dokázala já. Nejsem speciální pedagog,“ uvědomuje si Ludmila Beťáková.

Škola hlídá i zdravotní stav dětí

Dohromady mají v této škole přes dvacet dětí, se sluchovým či zrakovým handicapem nebo autismem. U většiny hlídají zdravotní stav. „Několik dětí musíme krmit PEGem (tenká sonda do žaludku pro podání výživy – pozn. red.), několik dětí musíme odsávat, některé mají progresivní diagnózu s krátkou dobou dožití. Máme tady i děti se vzácnými syndromy,“ popisuje Herrmannová.

Podle ředitelky chybí podpůrná opatření. Na asistenty ani pomůcky už tři roky škola nedostává dotace. Peníze hledá z jiných zdrojů, například vybavení pořídili díky Adventním koncertům ČT.

„Chci, abychom si řekli, jestli jsme schopni část peněz hradit ze zdravotního pojištění, nebo jestli naopak udělat samostatný balík pod školstvím a ty peníze tam dávat, nebo propojit sociální zdravotní pojištění,“ říká ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).