Otevření dálnice D3 u Tábora má zpoždění. V noci šel k zemi nadjezd, pokračuje ale ještě úklid

Dálnice D3 byla od sobotního večera uzavřena kvůli akci Jihočeského kraje, který nechal zbourat most na silnici II/137 směrem do Mladé Vožice, který vedl nad dálnicí. Místo něj má vzniknout nový nadjezd.

I po otevření úseku, kde nad dálnicí již nestojí most, musí ale řidiči počítat s omezením. Až do září bude D3 na 77. kilometru zúžena v každém směru do jednoho jízdního pruhu.

Dálnice D3 je důležitou spojnicí nejenom pro cesty z Prahy a středních Čech do Tábora, Českých Budějovic nebo Českého Krumlova, ale také pro prázdninové cesty do zahraničí. Vede tudy jedna z frekventovaných tras do Chorvatska, ale i do Itálie a do národních parků v rakouských Alpách. Omezení u Tábora ale nebude letos na začátku prázdnin jediné.