Vězně mají doma znovu hlídat náramky. Stát vybral nového dodavatele

„Probační a mediační služba dokončila posouzení nabídky a dokumentace společnosti Forsolution CZ, která se jako jediný zájemce přihlásila do veřejné zakázky na dodání Elektronického monitorovacího systému pro trestní justici II. Jelikož dodavatel splnil veškeré zadávací podmínky, rozhodla Probační a mediační služba o jeho výběru jako dodavatele zmiňovaného systému,“ uvedl Bačkovský.

„Byla zahájena přípravná jednání, která povedou k podepsání smlouvy a zahájení implementace systému. S uvedením elektronického monitorovacího systému do praxe počítá Probační a mediační služba v průběhu roku 2024 tak, jak již bylo několikrát avizováno,“ dodal.

Firma Forsolution, která sídlí v Praze, na svém webu píše, že je dodavatelem moderních obranných a inovativních bezpečnostních technologií. „Zaměřujeme se především na dodávky pro bezpečnostní složky státu, policii, speciální jednotky a organizace bojující proti kriminalitě a organizovanému zločinu,“ uvádí.

Nadlimitní veřejnou zakázku vypsala služba loni v prosinci. Ze zadávací dokumentace vyplývá, že předpokládaná hodnota zakázky je 134,6 milionu korun bez DPH. K prokázání dostatečné technické kvalifikace musel zájemce doložit, že už realizoval aspoň jednu veřejnou zakázku, která se týkala dodání obdobného zařízení pro kontrolu výkonu soudních rozhodnutí, a jednu, která zahrnovala provoz helpdesku pro významný informační systém. Probační služba od nových náramků vyžaduje, aby dokázaly kontrolovat jednak povinnost setrvat v obydlí, jednak povinnost respektovat takzvané zakázané a přikázané zóny.

Pět neúspěšných tendrů

Vybrat předchozího dodavatele technologie trvalo státu osm let. Podařilo se to za ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (tehdy ANO), který zvolil formu soutěžního dialogu poté, co pět předchozích tendrů skončilo neúspěšně. Elektronické náramky firmy SuperCom hlídaly nejen domácí vězně, ale i některé obviněné, u kterých nahradily vazbu. Celkem je nosilo 617 lidí, ročně tedy zhruba 206.

Podle probační služby ale SuperCom neplnila řádně a včas své povinnosti, čímž ohrozila funkcionalitu náramků. Firma to odmítá. Ministerstvo spravedlnosti původně předpokládalo, že PMS uzavře smlouvu na dodání a sedmiletý servis zařízení do konce loňského roku, přičemž monitoring měl začít fungovat ve druhém pololetí roku letošního.