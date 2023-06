Šmardovy stanovy neprošly. „Úprk“ delegátů zhatil závěr sjezdu Sociálních demokratů

Změny stanov odmítl už lednový brněnský sjezd a stranický předseda Michal Šmarda v neděli upozorňoval na to, že se o nich od té doby uskutečnila podrobná debata. „Jsou demokratizační, vedou k zefektivnění našich procesů a vedou k tomu, abychom mohli být modernější a demokratičtější stranou,“ zdůraznil. Potřebnou dvoutřetinovou většinu delegátů ale nepřesvědčil, pro změny hlasovalo 35 ze 125 přítomných.

Navrhované změny podle místopředsedy Karla Machovce měly vést k tomu, aby bylo možné o mnoha věcech rozhodovat na krajské a místní úrovni. „Pokud si budete chtít zvolit formu přímého hlasování všech, je to ve stanovách ošetřeno. Je tam ošetřena možnost přímé volby jak předsedy strany, tak předsedy krajských organizací,“ popsal.

V diskusi ale zaznívaly kritické připomínky. Například Jiří Dienstbier uvedl, že nesouhlasí mimo jiné se zrušením okresních organizací jako článku struktury strany. Zazněla řada výtek i k dalším jednotlivým bodům. Zdeněk Škromach o dokumentu mluvil jako stanovách volební strany, v níž jsou rozhodující nejvyšší orgány a strana nefunguje jako masová s důrazem na členy.

Špidla proti „riskantním penězům“, Škromach kritizoval prchnutí

Sjezd pak ve stanovách upravil například postup v případě opomenutí úhrady členských příspěvků, aby členství ihned nezaniklo. Stanovy také umožní konání stranických schůzí prezenčně, dálkově i kombinací obou způsobů a zajistí, že na sjezdech budou mít zástupce všechny okresy.

K diskusním zásadám někdejší premiér a bývalý eurokomisař Vladimír Špidla uvedl, že je třeba vědět, kde je orientační bod, k němuž Sociální demokracie směřuje. „Přihlašujeme se výrazně k veřejným službám jako jedné z esencí sociálního státu. Budeme volit ta řešení, která sociální stát neoslabují, ale prohlubují a rozšiřují,“ upozornil. Pravidla pro dárce mají podle Špidly přispět k tomu, aby SOCDEM nepřijímala „žádné riskantní peníze“. „Kodex je velmi přísný, do značné míry vyřadí nebezpečnou šedou zónu,“ řekl.

Škromach si před polednem postěžoval na to, že část delegátů sjezd opustila, označil to za nedůstojné. „Delegáti prchli a neumožnili, aby sjezd řádně skončil,“ prohlásil. Stranický místopředseda a moderátor Martin Netolický se Škromachem souhlasil. „Nejhorší je, že ti, co prchli, tak to neslyšeli,“ podotkl. Z více než dvou set pozvaných členů jich zbyla zhruba jen polovina, a sjezd tak v závěru nebyl usnášeníschopný.