Kartou se platí častěji, v některých obchodech se dá vybrat u kasy jako v bankomatu

Na Vysočině se nejčastěji platí hotovostí v malých vesnických obchodech, cukrárnách, pekárnách nebo například v humpoleckém zahradnictví. „Máme jenom sezonní prodej, takže terminál pro mě byl prostě zbytečný a hlavně, když jsem se šla ptát do banky, nikdo mi nenabídl rozumnou cenu,“ popsala spolumajitelka Zahrádky U Hřbitova Lenka Zajíčková.

Kartou lidé nezaplatí ani například v jedné pekárně v Jihlavě. Problém s tím ale nemají. „Jsem na to připravený, protože sem chodím často. A je mi to úplně jedno, jestli to platím hotově, nebo kartou,“ poznamenal jeden ze zákazníků Jan Štěpánek.

Kdo vyrazí do centra Karlových Varů, na odmítnutí bezhotovostní platby většinou nenarazí. Na vřídelní kolonádě v Karlových Varech přijímají karty téměř všichni obchodníci, včetně stánkařů. I tam, kde teď berou jenom hotovost, zvažují, že si platební terminál pořídí.

Některé podniky karty vyžadují

Nejvstřícnější k přijímaní karet jsou podle poskytovatelů platebních terminálů podnikatelé v Praze. V případě restaurací jde o tři čtvrtiny podniků, které platby kartou umožňují. Například jeden gastronomický koncept v metropoli karty přímo vyžaduje. Za hotovost návštěvníci žádné jídlo ani pití nepořídí.

„Stává se málokdy, kdy chce člověk zaplatit hotově. Zákazník vytáhne většinou kartu a nemá s tím problém. Ba naopak občas se mě ptají, jestli tady můžou platit kartou,“ uvedl Michal Tran z restaurace Taiko Ramen.