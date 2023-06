K reformě migračních pravidel EU se poslanci mimořádně sejdou ve středu. Babiš mluví o selhání vlády

Babiš tvrdí, že jde o „neuvěřitelné selhání naší vlády, která je servilní Bruselu“. Čeští zástupci v Evropě podle něho vůbec nehájí tuzemské zájmy. „Česká republika má sama rozhodovat o tom, kdo v ní bude žít,“ zdůraznil Babiš.

Domluvená reforma nicméně nezahrnuje povinné přerozdělování migrantů, pokus o zavedení takového mechanismu už před sedmi lety odmítlo Česko, Polsko a Maďarsko. Schválený návrh počítá s tím, že relokace budou jednou z možností, jak přetíženým zemím pomoci, dalšími variantami má být přímý finanční příspěvek a jiná pomoc, například vyslání expertů či materiální podpora.

Poslanci by se měli podle návrhu programu zabývat „informací ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) o schválené povinné solidaritě“. Je možné, že sněmovna tentokrát program opoziční schůze schválí. V takovém případě by se mohli do debaty zapojit i řečníci bez přednostního práva a plénum by mohlo hlasovat o návrzích usnesení.

Bylo vyjednáno „férové společné řešení, o které jsme usilovali a které jsme aktivně prosazovali“, myslí si Rakušan. „Žádné kvóty, ale solidární finanční pomoc nejvíce zatíženým členským zemím, kterou Česko prostřednictvím programů ministerstva vnitra dlouhodobě realizuje,“ dodal.

Jsem rád, že EU našla férové řešení pro zvládnutí migrace. Žádné kvóty, ale solidární finančni pomoc nejvíce zatíženým členským zemím. ČR bude na můj návrh z povinnosti přispívat nyní vyjmuta, a to s ohledem na velké množství uprchlíků z Ukrajiny, které jsme přijali. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) June 8, 2023

Na základě vyjednané dohody bude navíc Česko ze systému povinné solidarity dočasně vyjmuto, a to z důvodu velkého množství přijatých uprchlíků před válkou z Ukrajiny, zdůraznil ministr.

Britský The Guardian pak píše, že pokud nějaká země nebude chtít migranty přijímat, měla by zaplatit 20 tisíc eur (472 700 korun) za každého nepřijatého člověka.

Proti reformě hlasovalo jen Maďarsko a Polsko. Hlasování se zdrželi zástupci Slovenska, Malty, Litvy a Bulharska, píše portál Deutsche Welle.

SPD chce téma dostat i na řádnou schůzi

Zahájení sběru podpisů oznámil Tomio Okamura, poslanecká frakce SPD má ale jen dvacet členů. Okamura se také bude snažit dostat téma na řádnou sněmovní schůzi, která pokračuje v úterý odpoledne.

Mimořádná schůze musí být podle sněmovních pravidel svolána v termínu do deseti dnů od podání podnětu.