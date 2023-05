Zásah policie byl profesionální, řekl Blažek k zákroku kvůli chování davu u soudu s Peterkovou

Událost, kterou u soudu ještě nezažili – tak hodnotí policie úterní incident u Městského soudu v Praze. Souzenou Peterkovou přišlo podle policie podpořit zhruba osmdesát sympatizantů. Ti, kteří se do soudní síně nevešli, se do ní snažili dobýt. Na chodbě jim zpočátku čelili jen tři členové justiční stráže.

Není podle vicepremiéra možné, aby policie byla na soudech přítomna stále, to je v kompetenci justiční stráže. Je ale připravena i ve větší míře než dosud zajistit dopředu přítomnost hlídek v blízkosti soudu, kde by riziko hrozilo, doplnil Rakušan.

Rovněž prezident Soudcovské unie si myslí, že reakce policie a justiční stráže byla správná a v rámci zákona. „Policejní hlídky se dostavily velmi rychle, významně pomohly situaci definitivně zklidnit. Nemyslím, že počet ozbrojenců zvýší pocit bezpečnosti,“ soudí.

Česká justice dle Vávry takové situace umí řešit. Jednání se sice muselo připravit do jiné síně, ale rozhodnutí soudu padlo, což je podle něj to důležité.

Výtržnictví či pohrdání soudem

Policie konflikt v soudní budově dál prověřuje. Dvěma lidem zatím v přestupkovém řízení hrozí pokuta. Ta pořádková může padnout mimo jiné za neuposlechnutí pokynu úřední osoby a dosáhnout výše desítek tisíc korun. Mluvčí městského soudu ale v úterý zmínil i možné trestné činy – od výtržnictví přes pohrdání soudem až k násilí proti úřední osobě.

Za pohrdání soudem jsou ročně potrestány desítky lidí. Třeba loni jich bylo šestnáct, v některých letech to však bylo i třikrát tolik. Tresty padají za závažný způsob rušení soudního jednání nebo za jeho znevažování. Často se ale týkají i lidí, kteří se opakovaně k soudu nedostaví.

„Těch případů podle mého názoru nepřibývá a lidé to prostě zvládají. Stát nemá nekonečně finančních prostředků. Ano, musíme přemýšlet více nad tím, která kauza ta rizika přináší více, (…) ale to je něco, co budeme řešit vždy, jako jsme to řešili v minulosti,“ okomentoval Vávra.