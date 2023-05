Vrchní soud potvrdil tresty v kauze stamilionových podvodů s dotacemi, jeden zpřísnil

Vrchní soud v Praze ve středu potvrdil tresty v kauze podvodů s dotacemi na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zpřísnil trest pro jednoho odsouzeného na nepodmíněný trest v délce pěti let. Zbylým čtyřem odsouzeným soud potvrdil tresty od 9,5 do 12 let vězení. Rozsudek soudu je pravomocný. Podle obžaloby způsobili státu škodu téměř 600 milionů korun.