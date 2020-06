Padla obžaloba za údajné zneužití dotací na zaměstnání lidí s postižením. Škoda je půl miliardy

Obžalované firmy podle VSZ lidi s postižením zaměstnávaly účelově a menší část mezd jim vyplácely na základě dalších smluv. „Chod společností sloužil pouze k získávání státních příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kdy v žádostech o tyto příspěvky byly uvedeny nepravdivé informace nebo podstatné údaje zamlčeny,“ uvedlo VSZ. Úřady práce škodu vyčíslily na 591,8 milionu korun.

Podle serveru iROZHLAS.cz vyšetřovala případ Národní centrála proti organizovanému zločinu. Podle mluvčího centrály Jaroslava Ibeheje škoda vznikla mezi lednem 2008 a červnem 2012, systém zaměstnával až 3700 lidí s postižením, kteří měli dostávat dva tisíce korun měsíčně, za každého z nich přitom firmy inkasovaly osmitisícový příspěvek.

Zástupci firem se k údajnému podvodu nevyjádřili

Pokud by byli obžalovaní odsouzeni, mohlo by jim hrozit až deset let vězení. Hospodářské noviny už dříve uvedly, že podvody s těmito dotacemi fungovaly ve spletenci firem kolem trojice stíhaných podnikatelů – bratrů Miloslava a Vladislava Vítových a Miroslava Černého. Ti se ale k věci pro iROZHLAS nevyjádřili.

Dvě ze šestnácti trestně stíhaných firem v době pobírání příspěvků sponzorovaly tehdy vládní stranu Věci veřejné podnikatele Víta Bárty, píše server. Konkrétně má podle něj jít o společnosti Verve-Invest a Besico Real, které v roce 2011 darovaly Věcem veřejným dvakrát po dvou milionech korun.