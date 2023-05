Zálohování PET lahví a plechovek by mohlo fungovat od roku 2025

V Česku by mohl nejdříve od poloviny roku 2025 fungovat zálohový systém na plastové lahve a plechovky. Konkrétně by bylo možné vrátit obaly nápojů od sto mililitrů do tří litrů a nápoje do patnácti procent alkoholu. Návrh v úterý představil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). V praxi by pak lidé ze zaplacené částky mohli při vrácení lahve dostat až pět korun zpět. Novelu chce resort představit do konce roku.