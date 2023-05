Do silniční novely míří poslanecké úpravy. Pře bude třeba o odebírání řidičáku za rychlost

Řidičům, kteří výrazně překračují rychlost, mají dle novely hrozit vysoké sankce. Poslanec Radek Koten (SPD) se ale domnívá, že odebrání řidičského průkazu na místě není v řadě případů důvodné. Jeho pozměňovací návrh proto mluví o tom, že „jde o přestupek, jehož společenská škodlivost je variabilní, dle okolností, jak byl spáchán“.

Podle organizace BESIP dbající na bezpečnost dopravy ale i v tomto případě existují hranice. „Pokud řidič jede 90 v obci nebo překračuje až o 50 a více kilometrů v hodině mimo obec, je to úmyslné. On ví, co dělá, není debata o tom, že by to udělal omylem,“ domnívá se ředitel BESIP Tomáš Neřold.

Koten navrhuje zrušit také kumulaci sankcí. A sporné jsou podle něj i dopravně psychologické pohovory u začínajících řidičů, kteří se ve lhůtě dvou let takzvaně vybodují. Pro ně má platit snížená hranice šesti bodů. „Myslím si, že psycholog není schopen posoudit jaké dovednosti má, co se týká řízení vozidla a popřípadě dodržování předpisů, takže z tohoto důvodu je to tam vypuštěno,“ uvedl Koten.

Podle odborníků je však psychologický pohovor přínosný z jiných důvodů. „Potřebujeme cílit na jeho chování, aby si uvědomil kde má limity, kde je riziko,“ uvedl Neřold.

„Je jen otázka času, kdy dojde k nehodě. A nehoda mívá dlouhodobý dopad nejen na viníka, ale i na poškozené a na široké sociální okolí,“ doplnil dopravní expert z Vize 0 Roman Budský.