Jak se liší mileniálové od svých rodičů? Jsou vzdělanější a častěji žijí „single“, ukázala studie

Generace X a generace Y sice nemají pevné ohraničení, odborníci však pro výzkum stanovili hranice narození lidí z generace X na roky 1965 až 1980, u generace Y jsou to roky 1981 až 1996. Největší rozdíl mezi těmito generacemi je ve vzdělání. Ve starší generaci má vysokou školu 13 procent lidí, v té mladší je to třetina. Počet absolventů učňovských oborů klesl ze čtyřiceti procent na zhruba polovinu.

Nejvíc vysokoškolsky vzdělaných přibylo mezi ženami

Právě rozdíly ve vzdělání byly jednou z věcí, které odborníky při výzkumu překvapily nejvíce. „Já osobně jsem to nečekal. Kromě toho, že máme relativně vysoký nárůst lidí s vysokoškolským vzděláním, tak ještě zajímavější je, že ten nárůst je jiný s ohledem na pohlaví. Rozdíl je mnohem větší u žen, kde z těch třinácti procent se podíl vysokoškolsky vzdělaných zvýšil na trojnásobek,“ uvedl Šoltés.

Sociolog ale dodal, že pokud by se Česko mělo srovnat s jinými zeměmi, stále se podle jeho slov máme kam posouvat. „Když se podíváme na země OECD, tak podíl lidí s vysokoškolským vzděláním bude průměrně kolem padesáti procent. My jsme v generaci Y na úrovni třetiny,“ řekl k závěrům studie. Zároveň i v ostatních zemích je trend podobný, tedy že narůstá počet vysokoškolsky vzdělaných žen.

Manželství už není „IN“

Se změnou struktury vzdělanosti může souviset i to, že přibývá svobodných lidí. „Například u žen je podíl svobodných v generaci Y padesát procent, kdežto v generaci X to byla v zásadě jenom čtvrtina. U mužů je to velmi podobné, ten nárůst (svobodných) bude opět kolem dvaceti procentních bodů,“ řekl Šoltés. Svobodných mužů v generaci Y je až kolem šedesáti procent.