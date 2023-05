ŽIVĚ: Tisková konference po jednání vlády

Poslanci ANO připravili návrh na zavedení obecného referenda, jehož podmínky by byly přísnější než u návrhu předloženého v minulém volebním období SPD. Větší opoziční hnutí by chtělo, aby k vyhlášení referenda byla potřeba petice nejméně s 450 tisíci podpisy. Referenda by se nemohla týkat ústavního pořádku, rozpočtu a daní ani například členství v Evropské unii a NATO.

Vládní legislativci však považují základní podmínku získání 450 tisíc podpisů za příliš měkkou. Přísnější podmínky by si představovali i pro iniciování všelidového hlasování parlamentem a pro závaznost rozhodnutí přijatého v referendu.