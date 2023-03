Protesty k demokracii patří, jejich publikem může být spíš veřejnost než politici, míní sociolog

Rips před časem v rozhovoru pro ČT řekl, že pro něj bylo paradoxně těžší rozvinout plakát s nápisem odsuzujícím okupaci Československa než posléze škrtnutí sirkou. A to prý proto, že rozvinutí transparentu považoval za bod, z nějž už není návratu, a následné sebezapálení tak vnímal jako snadněji proveditelné.

Zmínil, že pokud se demonstranti střetnou v ulicích s policisty a některého ze strážců zákona zraní, mohou ztrácet kredibilitu a důvěryhodnost. Ale podle Biggse to funguje i opačně – pokud policisté zraní demonstranty, může to pro ně představovat výhodu.

Doplnil, že to, co se nyní děje v ulicích francouzských měst, není nic nevídaného. Připomněl v této souvislosti dřívější protesty takzvaných žlutých vest. Rozsáhlé demonstrace přitom nedávno zažila i Velká Británie. „Tyto protesty byly daleko mírnější, nebyly tak rušivé. A většina lidí demonstrující zdravotníky podporovala, sympatizovala s nimi,“ podotkl Biggs.

„Toto vyžaduje obrovskou odvahu, je to nejextrémnější způsob protestu – sebeupálení, sebeobětování. A to má důsledky i pro další generace,“ nepochybuje Biggs. Protesty a aktivitu společenských hnutí považuje za důležitou součást zdravé demokratické společnosti. „K demokracii to patří stejně jako svoboda slova,“ uzavřel.