Británií zmítají obří stávky. Vláda upokojila alespoň hasiče a zdravotní sestry ve Walesu

„Je to dlouhodobý boj o to, aby zdravotní sestry dostaly spravedlivě zaplaceno. Ne lépe, ale spravedlivě, vzhledem k inflaci. Mzda se nám už roky nezvyšovala,“ stěžuje si klinická sestra Jay Fernandezová. Stejně jako další její kolegyně takto stávkuje už po několikáté za poslední týdny.

Desetitisíce zdravotních sester a pracovníků záchranných služeb ve Velké Británii od pondělka stávkují kvůli platům. Jde o největší protest anglických zdravotních sester a pracovníků ambulancí za 75 let existence tamního zdravotního systému (NHS). Tisíce plánovaných operací se odkládají a sanitky přijíždějí jen pro pacienty v kritickém stavu.

Vláda si na druhou stranu uvědomuje nelehkou situaci nejdůležitějších oborů, a těm je ochotná ustoupit. Hasiči dostali novou nabídku a středeční protesty zatím odložili, zatímco ve Walesu se zdravotní sestry do práce už vrátily. Rovněž tamní učitelé stávku odkládají.

Kabinetu se tak daří alespoň některé skupiny dostat z ulic. Podle zpravodaje ČT v Británii Lukáše Dolanského je to ale menšina. Ostatní se chystají protestovat 17., 20. a 22. února a pak 6. a 20. března. „Trochu to připomíná adventní kalendář, kde si Britové každý den otevřou jedno okénko a zjistí, kdo zrovna stávkuje. Bohužel tento zvyk s koncem adventního času nepolevil,“ podotkl zpravodaj.

Desetitisíce sester změnily práci

Stávky se podle něj dotýkají běžného života každého Angličana. „Nejen zdravotní sestry, nejen záchranáři, ale především pracovníci v dopravě, železničáři, to je skutečně obrovský problém. Drtivá část vlaků v prosinci nejezdila, ty komplikace pokračovaly v lednu, někdy také v únoru. Jsou prázdná nádraží. Dotýká se to nejen cestujících, ale také třeba restaurací, které jsou na dopravu napojené,“ vysvětluje Dolanský s tím, že veřejnost stojí hlavně za zdravotními sestrami, i když i jejich podpora o něco klesla.

Odborový svaz zdravotnického personálu Royal College of Nursing (RCN) Sunaka vyzval, aby stávku zdravotníků urychleně ukončil smysluplnou nabídkou výše platů. RCN tvrdí, že deset let špatného finančního ohodnocení přispělo k tomu, že desetitisíce zdravotních sester své povolání opustily, jenom loni to údajně bylo pětadvacet tisíc.

RCN původně žádal navýšení platů o inflaci plus pět procent, ale později připustil, že by se mohl s vládou dohodnout na kompromisu. Obě strany nedokázaly dospět k dohodě navzdory týdnům jednání. Eskalující spory o výši platů vytvářejí další zátěž pro systém NHS, který se v poslední době potýká se značnou přetížeností, z čehož plynou dlouhé čekací doby na zdravotní péči.