ŽIVĚ: Antimonopolní úřad zřejmě získá právo využívat odposlechy, podpořili to poslanci

Antimonopolní úřad by mohl získat právo využívat policejní odposlechy při vyšetřování zakázaných dohod. Do zákona to na základě návrhu hospodářského výboru vložili poslanci. Schvalovat by měli také přeměnu Ředitelství silnic a dálnic na státní podnik. Debata se očekává u vládního návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu, který jde do prvního čtení, obce by totiž chtěly při rozhodování o stavbě úložiště vyšší kompetence.