Vláda v rozpočtu počítá s 50 miliardami za emisní povolenky. Hrozí, že je nebude moct použít dle svého

Vládě hrozí, že letos nedostane do státního rozpočtu plánovaných 50 miliard korun z emisních povolenek. V rozhovoru pro ČT to připustil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Právě on dostal od kabinetu za úkol platbu dojednat s Evropskou komisí. Zároveň přitom upozorňuje, že finance z prodeje povolenek nelze použít „jen tak“.