Zemřela někdejší představitelka evangelické církve a poslankyně za Občanské fórum Mahulena Čejková

Čejková se po ukončení studia na Fakultě všeobecného lékařství v Praze věnovala v Děčíně lékařské praxi. V listopadových dnech 1989 se ve městě okamžitě zapojila do aktivit vznikajícího Občanského fóra, za které kandidovala ve volbách do Federálního shromáždění. Od roku 1990 do roku 1992 byla poslankyní Sněmovny lidu. V roce 1996 neúspěšně kandidovala do Senátu. Od roku 1994 se věnovala komunální politice, když byla za uskupení Svobodní demokraté – Občanské hnutí zvolena v Děčíně do zastupitelstva i městské rady.

Čejková pocházela z evangelické rodiny, v Děčíně působila jako seniorátní kurátorka a kurátorka sboru Českobratrské církve evangelické. V letech 2003 až 2009 byla synodní kurátorkou této církve, tedy jejím nejvyšším laickým představitelem. Českobratrská církev evangelická navazuje na odkaz světové i české reformace, vznikla v roce 1918. Ve sčítání lidu roku 2021 se k ní přihlásilo přes 32 tisíc věřících. Je dlouhodobě největší protestantskou církví v Česku a zároveň druhou největší po té římskokatolické.

Čejková vzpomínala, že v roce 1991, když Federální shromáždění navštívil americký prezident George Bush, vyběhla jako tehdejší poslankyně z lavice a dala mu pusu. O jedenáct let později si to připomněla v Terezíně, kde při pietním aktu na Národním hřbitově věnovala Bushově snaše a tehdejší první dámě Spojených států Lauře Bushové na památku modrou šálu. Měla ji na sobě stejně jako další členky Děčínského pěveckého sboru, které při tryzně vystupovaly. „Takže mám nyní druhý zážitek s rodinou Bushovou,“ řekla poté Čejková.