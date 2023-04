Na takzvanou minimální důstojnou mzdu nedosáhne víc než polovina zaměstnanců, tvrdí analytici

V EU dostávají zaměstnanci větší podíl vyprodukovaného bohatství

Hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil připustil, že jedna věc je to, co trh dovoluje zaměstnancům si vyžádat. Něco jiného je, co společnost považuje za „důstojné nebo žádoucí“. Mzdová úroveň v České republice je častým támatem, protože v rámci Evropské unie Češi nejsou přepláceni, připustil Hradil.

„Když se podíváme na podíl hrubého domácího produktu (HDP), to znamená toho bohatství, co ekonomika vyprodukuje za jeden rok, kolik z toho přistane zaměstnancům? U nás to vychází na nějakých čtyřiačtyřicet procent, což v rámci Evropy je docela hluboko pod průměrem,“ doplnil ekonom.

„My jsme asi devatenáctí z těch sedmadvaceti zemí EU. Evropský průměr je asi sedmačtyřicet procent. To znamená, že evropský zaměstnanec si přijde na větší podíl bohatství, které ekonomika vytvoří,“ prohlásil Hradil.

Podle jeho názoru se v tom odráží struktura ekonomiky a nízká přidaná hodnota práce. „Což lze převést na to, že zaměstnanec dělá snáze zastupitelné činnosti, než je tomu v západní Evropě,“ řekl hlavní ekonom společnosti Cyrrus.