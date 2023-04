Česká pošta řeší s obcemi prodej budov. Některé pobočky nefungují už roky

Podle starosty Tábora Štěpána Pavlíka (T2020) budou komplikace v souvislosti s koupí budovy zanedbatelné. Transakce už totiž proběhla. „A ta zásadní věc, že veřejná instituce může převzít do vlastnictví takto významnou budovu na tak významném náměstí, je samozřejmě přesahující věc. A to, jestli pobočku nahradíme nějakou jinou službou nebo se ji ještě pokusíme zachovat, to je teď před námi. Ale koupi budovy jako takovou to nezkomplikuje ani neohrozí,“ řekl.

Zastupitelstvo Tábora na svém lednovém zasedání odsouhlasilo odkup budovy České pošty na náměstí za 34,5 milionu korun. Ve smlouvě bylo, že část budovy bude radnice České poště dál pronajímat, a to až do roku 2031. Většina zastupitelů odkup ocenila jako dobrou možnost získat do majetku města další významnou budovu v historickém centru města. O dva měsíce později se ale radnice dozvěděla, že se má pobočka v létě rušit.

Prodej budovy v Jindřišské ulici?

Úvahy o prodeji budovy pošty jsou podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) na místě v pražské Jindřišské ulici, sdělil na pondělní tiskové konferenci na Hradě. Kromě revize ve vrcholném managementu musí Česká pošta podle Rakušana také kvalitně hospodařit se svými nemovitosti a položit si otázku, zda všechny v současnosti potřebuje.

Sídlo v Jindřišské ulici je podle něj sice krásné a reprezentativní, ale nedá se před ním v podstatě zaparkovat, je těžko vytopitelné, nákladné na údržbu a zčásti prázdné.

Podle Rakušana je tedy otázkou, zda podnik takové sídlo ve své ekonomické situaci skutečně potřebuje, nebo by měl svůj management vést ve skromnějších podmínkách a získat peníze z prodeje. „Je to úvaha. Rozhodnutí nebude dělat ministr vnitra, s rozhodnutím musí přijít management České pošty, ale já osobně se takové úvaze vůbec nebráním,“ dodal.

Pobočku v Horní Vltavici obec nechce

Česká pošta ke koupi nabízí i ty nemovitosti, kde pošta fungovala kdysi, ale nyní už ne. To je příklad Horní Vltavice. Objekt tam prodává Česká pošta už více než dva roky za čtyři miliony korun. Stejně jako jinde chce i v tomto místě dát přednost při prodeji obci.

Starosta podle informací ČT o budovu ale zájem nemá, a to i kvůli její vysoké ceně. Obec by totiž do jejího provozu musela investovat další peníze, a to i kdyby chtěli obnovit obecní byty, které tam ještě do roku 2020 fungovaly. „My jsme v roce 2021 přesunuli některé nájemníky do obecních bytů, od té doby je to prázdné a myslím si, že je to ve stavu na plnou rekonstrukci toho objektu,“ řekl starosta Pavel Kraml (STAN).

Přepážky byly uzavřeny v roce 2020. Místo toho si tam obec zřídila Poštu Partner. Ta podle místních i podle vedení obce vyhovuje, a to i kvůli tomu, že si mohou sami regulovat otevírací dobu a případně i zaměstnance.