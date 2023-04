Asi desetina zubařů nemá smlouvy s pojišťovnami. Úhrady jsou nízké, tvrdí ordinace

V zubním centru ve Vysokém Mýtě se starají o osm tisíc pacientů, na další už nemají kapacitu. „Za týden se nám ozve zhruba pětadvacet lidí, kteří by se k nám chtěli registrovat. Ale bohužel jim nejsme schopni vyhovět,“ uvedl stomatolog dentálního centra Michal Teplý.

Důvodem je například i to, že lidé za rentgeny, anestezie či trhání zubů nemusí platit. „Na jednu stranu trochu těm nesmluvním kolegům závidím. Odpadá jim obrovské množství administrativy a byrokracie, která je na smlouvy s pojišťovnou vázaná. A také to, že ty úhrady jsou samozřejmě podhodnocené. Ale je to každého volba,“ okomentoval Teplý.