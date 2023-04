Median: Ve sněmovních volbách by nejvíce hlasů získalo ANO. Druhá by byla ODS

Proti únoru se podpora stran zvýšila nebo stagnovala s výjimkou Pirátů, kteří si pohoršili, a sestoupili tak z předchozího třetího místa na čtvrté, zatímco SPD si polepšilo ze čtvrtého na třetí místo.

TOP 09 by podle modelu získala pět procent, sociální demokracie a lidovci po čtyřech procentech. Agentura ale upozornila, že u těchto stran nelze spolehlivě určit, zda jsou nad nebo pod pětiprocentní hranicí. Statistická odchylka Medianu u malých stran je plus minus půl procentního bodu a u velkých stran plus minus 3,5 bodu.

Proti únorovému modelu si nejvíce, o 2,5 bodu, polepšilo ANO. Podpora ODS, SPD, STAN, ČSSD a KDU-ČSL posílila mírně, v rozmezí od půl bodu do jednoho. U TOP 09 stagnovala a preference Pirátů spadly o tři procentní body.

Strany současné vládní koalice, tedy ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů, mají nyní podle Medianu v součtu podporu 41 procenta potenciálních voličů. Naproti tomu součet podpory opozičních ANO a SPD činí 44,5 procenta. Při přepočtu na mandáty by ANO podle volebního modelu získalo 85 křesel ve sněmovně, ODS by jich měla 38, SPD 24, Piráti 21, STAN dvacet a TOP 09 by měla mandátů dvanáct.

„Hypotetická koalice ANO + ODS by měla ústavní většinu 123 poslanců a poslankyň. Prostou většinu by hnutí ANO mělo i v koalici s kteroukoliv ze stran SPD, Piráti nebo STAN. Současná vládní koalice by si připsala 91 poslaneckých mandátů,“ konstatoval Median.

KSČM, Přísaha, Zelení, Trikolora i další strany by se v nynějších případných volbách opět nejspíš ocitly mimo dolní komoru, uvedli autoři průzkumu.