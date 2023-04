Kontroly na Pražském hradě se změní. Jasno má být koncem příštího týdne

„To je přece naprosto nedůstojná záležitost – masy lidí, kteří stojí do poloviny Hradčanského náměstí. Je to součástí města a my musíme dosáhnout toho, aby byl Hrad volně průchozí,“ uvedl architekt. Pleskot už má své vize, jak Pražský hrad oživit, mluví například o nových návštěvnických centrech nebo místech setkávání.

Jisté je, že se změní bezpečnostní kontroly, podrobnosti změny ale zatím nejsou známé. Už ve středu se však hlava státu sešla s policejním prezidentem Martinem Vondráškem. „Můžeme potvrdit, že bezpečnostní opatření jsme projednávali tento týden. O výsledku těchto jednání budeme informovat,“ uvedla mluvčí prezidenta Eva Hromádková.

Ještě v průběhu příštího týdne bude Hrad s policií řešit technické parametry změn v bezpečnostních opatřeních. Jejich samotná povaha, tedy i taková, kterou policie doporučila, by ale měla zůstat.

„Nepředpokládáme, že by se během příštího týdne ty závěry ze společné schůzky nějak měnily, pouze o nich budeme informovat i oficiální cestou Kancelář prezidenta republiky,“ uvedl mluvčí Policejního prezidia ČR Jozef Bocán.