Ústavní soudci musí být hlavně experti s integritou, míní Kysela. Pestrý výběr není jednoduchý, říká Gerloch

Na konci května skončí tři současní soudci Ústavního soudu, k jeho kompletnímu doplnění proto musí prezident najít tři kandidáty. „Ukázalo se, že není úplně jednoduché najít tu trojici v jednu chvíli. Zatím je potvrzená dvojice, v příštím týdnu by snad mělo přibýt třetí jméno,“ doplnil ústavní právník.

„V daný moment se nedá říci, že by těch lidí bylo příliš mnoho. Respektive že by jich bylo více. Dvě jsou tahle jména, nějaká další byla zvažována,“ poznamenal Kysela.

Soudce by mohly nominovat parlamentní komory, míní Gerloch

Aleš Gerloch upozornil, že proces doplnění Ústavního soudu zákon nijak neupravuje. „Každý prezident postupoval trošku odlišně. Někdy si vytvářel poradní týmy, pak od toho zase upustil. (…) Václav Havel připravil pro prezidenta (Václava) Klause seznam navržený institucemi, který ale byl využit jen omezeně,“ připomněl.

Otázkou je, zda by základní obrysy tohoto výběru neměl upravovat zákon o Ústavním soudu, řekl. Poukázal také na to, že je obtížné vybrat nominanty tak, aby měl Ústavní soud pestré složení. „Těžko pak někomu říct: Nemůžete jít na ústavního soudce, protože my už tady máme čtyři profesory a teď byste byl pátý. Radši vezmeme soudce nebo advokáta,“ přiblížil dilema.

Právě i z tohoto důvodu je podle něj možné při výběru uvažovat o „změnách zásadnější povahy“. Možný by byl například návrat k prvorepublikovému modelu, kdy byli soudci navrhováni z více zdrojů. „Prezident republiky by mohl jmenovat předsedu, místopředsedy a další dva soudce, pět by mohl vybírat Senát, pět sněmovna,“ nastínil.

„Každá instituce by měla jiný pohled a mohlo by to samo o sobě zabezpečit větší pestrost složení Ústavního soudu,“ uvedl Gerloch.