ŽIVĚ: Senát bude schvalovat nominaci Jana Svatoně na ústavního soudce

Horní komora v úvodní části jednání podpořila zákon, který má ministerstvu financí (MF) umožnit získat při spolupráci s OLAF právo vyžádat si od bank a družstevních záložen výpis transakcí a získávat také informace v centrální evidenci účtů. Resort tak v tomto případě pravděpodobně získá právo prolomit bankovní tajemství. Podvodem má být podle předlohy také úplatkářství nebo jiné protiprávní jednání poškozující nebo ohrožující finanční zájmy Evropské unie. Senátní hospodářský výbor dříve doporučil novelu schválit, senátní ústavně-právní výbor ji nepodpořil ani neodmítl.

Svatoň by v případě senátního souhlasu mohl v patnáctičlenném týmu ústavních soudců obsadit místo po Kateřině Šimáčkové, která předloni odešla k Evropskému soudu pro lidská práva. Prezident Miloš Zeman loni na jaře na její místo navrhoval advokáta Petra Poledníka. Horní parlamentní komora ale loni v květnu tuto nominaci neschválila. Svatoňovy vyhlídky jsou nadějnější, jeho kandidaturu podpořily senátní ústavně-právní výbor i výbor pro lidská práva.

Svatoň byl v letech 2001 až 2007 děkanem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Později zastával pozici prorektora pro sociální záležitosti a další vzdělávání. Je odborníkem na ústavní právo a státovědu. V minulosti byl asistentem ústavního soudce Vojena Güttlera, nyní působí ve stejné pozici u soudce Vladimíra Sládečka.

Změny ve sportovní agentuře

Národní sportovní agenturu by podle poslanecké novely měla nově vést tříčlenná rada v čele s předsedou. Členy rady by jmenovala a odvolávala vláda na návrh premiéra. Na činnost by dohlížela desetičlenná dozorčí komise volená rovným dílem poslanci a senátory.

Novela má podle předkladatelů zlepšit činnost agentury, která rozděluje sportovní dotace. Senát možná v novele upraví pravomoci Národního rozhodčího soudu pro sport.