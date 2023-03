Sníh ráno zasypal i dálnici D8. Přes den bude sněžit téměř ve všech polohách

Ranní teploty se na západě a východě Česka výrazně lišily. Hlavně na severozápadě a severu Čech leckde mrzlo, zatímco v Ostravě, Karviné i v jihomoravské Lednici bylo kolem sedmi stupňů nad nulou. Na severozápadě Čech také od rána sněží. Zprvu padal sníh hlavně v Krušných horách, ale postupně začíná převládat nad deštěm i v nižších polohách.

Silničáři ráno upozornili, že sníh pokryl i dálnici D8 u hranic. Problémy nastaly na silnici I/13 ve stoupání u Dětřichova, kde vázly ráno kamiony. Pozor by si měli dát řidič také na hlavním tahu I/10 na Harrachov, silnici I/9 na Rumburk nebo na I/13 na Práchni v Kamenickém Šenově. Kamiony nad šest tun nesmějí na silnici III. třídy z Mníšku u Liberce přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice, která vede chráněnou oblastí, a když nasněží, nemohou ji silničáři solit.

„Od severozápadu nás začíná přecházet studená fronta a za ní začíná pronikat velmi studený vzduch od severozápadu až severu. Znamená to, že teploty během dne budou klesat,“ upozornila meteoroložka ČT Jarina Sochorová. Nejvyšší denní teploty tedy budou většinou ty ranní. Postupně by mělo sněžit téměř ve všech nadmořských výškách, jen v těch nejnižších očekávají meteorologové smíšené srážky. Na zemi ale sníh většinou ležet nezůstane. Že by po pondělí a úterý zůstala sněhová pokrývka, očekávají meteorologové pouze na horách, kde by mohlo přibýt až dvacet centimetrů.