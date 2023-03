Vrchní soud potvrdil mladíkovi podmínku za přípravu bombových útoků. Změnil mu ale formu léčby

Mladíkovi bylo uloženo trestní opatření v podobě třiceti měsíců vězení podmíněně odložených na tři roky. Vrchní soud se s uloženým trestem ztotožnil, stejně jako s uloženým dohledem probačního úředníka. Do trestu byla promítnuta závažnost jednání, dosavadní bezúhonnost, ale i duševní porucha, která u něj byla zjištěna. Jde o Aspergerův syndrom, který se řadí mezi poruchy autistického spektra. Vyznačuje se především potížemi v sociálním chování a komunikaci a zároveň průměrným až nadprůměrným intelektem.

Znalci původně navrhovali u mladíka ústavní léčbu, a to i kvůli jeho náhledu na jeho jednání. Podle znalců se však po jeho propuštění z vazby náhled významně posunul, svůj vliv na to měla spolupráce s odborníky, ale i s rodiči. „Vyjádřili přesvědčení, že tato léčba bude vhodnější ve formě ambulantní, neboť je to ta rodina, která má významný vliv na sebereflexi obžalovaného. Znalkyně svůj názor proto přehodnotily s tím, že účinnější bude psychiatrická léčba ve formě ambulantní,“ popsal soudce Aleš Rýznar.

Obhajoba byla s rozhodnutím soudu spokojena. „Ústavní léčba nedávala smysl, zabránila by obžalovanému dokončit vzdělání. Ústavní léčba byla navržena z důvodu poruchy autistického spektra a léčit autistu tím, že ho zavřeme do ústavu, je nesmysl,“ řekl v úterý novinářům obhájce Petr Pařil. Podle něj se situace od předešlého rozsudku změnila především tím, že rodina přijala zjištěnou nemoc a po propuštění z vazby začali s obžalovaným pracovat terapeuti.

Nemyslel jsem to vážně, tvrdil mladík

Podle rozsudku mladík v roce 2021 vypracoval podrobný plán na bombové útoky u velvyslanectví Izraele či USA a začal už získávat materiál k výrobě bomb i na sestavení rozbušky. Mladík jednání označil za nesporné, tvrdil však, že realizaci nemyslel vážně.

Vrchní soud se však ztotožnil se závěrem, že muž měl v úmyslu tento trestný čin spáchat, a to i s ohledem na charakter přípravy, její komplexnost a propracovanost. „Nešlo jen o přípravu, jednotlivé body svého plánu začal také aktivně plnit,“ doplnil soudce Rýznar. Svou roli při motivu jeho činu hrál zjištěný syndrom u obžalovaného, který měl vliv na sociální vazby, kdy se mladík necítil být svým okolím přijímán.

Plán prý chtěl mladík uskutečnit v roce 2025, na výročí teroristického útoku v Oklahoma City, který spáchal Timothy McVeigh a při němž zemřelo téměř 170 lidí. Vozy s výbušninami chtěl podle obžaloby odpálit kromě výše zmíněných budov i u velvyslanectví čínského.