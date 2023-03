Oběti znásilnění často nedostanou téměř žádné odškodné. Psychické potíže nemají pro soudy váhu

přehrát video 168 hodin: Moc málo utrpení Zdroj: ČT24

Dnes dvacetiletou Karolínu ve dvanácti letech zneužíval a znásilnil otec jejího kamaráda. „Domluvila jsem se s mamkou, že jedeme s nejlepším kamarádem na chatu, že budeme hrát hry na PlayStationu a tak, dětská klasika. Pak jsem se probudila se spermatem ve vlasech, tak jsem to zjistila nejdřív, a podle hořkosti v puse vždy, když jsem se probudila,“ popisuje. Karolínu kamarádův otec před znásilněním nejdříve opil. „Nevím, jestli to dělal záměrně s tím, to jsem nikdy nezjistila. Pil se jak tvrdý alkohol, tak i pivo,“ vzpomíná Karolína. Znásilnění si podle svých slov pamatuje celé, protože ji akt probudil. „Ale říkala jsem, ať to nedělá, prostě jsem odporovala,“ dodává.

Odkaz Oběti znásilnění už nemusí kvůli odškodnění před další soud

V šestnácti letech začala trpět depresemi, často nebyla schopna ani vstát z postele. „Mrzí mě to, že jsem nemohla ani dodělat školu. Teď se tam chci vrátit, abych měla maturitu, ale je to pro mě ztracený čas. Spoustu ztraceného času, který mi nikdo nevrátí,“ poznamenává Karolína. Až tehdy se rozhodla jít na policii, jak říká, chtěla uzavřít složku. Odškodné nejspíš neuvidí Soud muže poslal na pět let nepodmíněně za mříže. Poškozené má zaplatit 150 tisíc korun, peníze ale Karolína podle své advokátky nejspíš neuvidí. „Pachatel je nemajetný, navíc v tomto případě soud snížil požadovanou náhradu s ohledem na těžké majetkové poměry pachatele. V daném případě poškozená skutečně nic nedostane,“ komentuje situaci právní zástupkyně Karolíny Petra Carvanová. V případě Karolíny soud sice peníze za újmu přiznal, ve většině případů se to ale neděje. Podle organizace ProFem, která se snaží zlepšit situaci v oblasti domácího a sexuálního násilí, odejde osmdesát procent takových obětí od soudu bez jakéhokoli nároku na peníze od násilníka. „Odškodňování těchto obětí, spíš tedy neodškodňování, je systematický a strukturální problém,“ zdůrazňuje vedoucí právních služeb Petra Presserová z organizace ProFem. Nejedná se podle ní o záležitosti jednotlivých soudců nebo soudů, celé Česko prý v této oblasti nenaplňuje to, k čemu se zavázalo ve vztahu k ochraně obětí.

Soudy se drží spíš při zemi, říká advokát „Dlouhodobě bojujeme za to, aby byly soudy vůči pachatelům tvrdší, aby náhrada škody měla pro pachatele alespoň částečně sankční charakter,“ reaguje advokát Vojtěch Veverka. Podle něj ale soudy tyto finance vnímají vyloženě jako odškodnění a drží se spíše při zemi. To ilustruje i tři roky starý rozsudek z Hradce Králové. „Osahával na přirození svoji nezletilou dceru (…) a navedl ji, aby mu sáhla na penis a ochutnala jeho sperma,“ stojí v rozsudku z únoru 2020. Obhajoba holčičky v předškolním věku žádala po tamním krajském soudu sto tisíc korun. Nedostala nic. „V současné době není jediný důkaz pro to, že by jednání obžalovaného zanechalo na poškozené nějaké stopy. Dá se konstatovat, že nezletilá dokázala celou záležitost již vytěsnit,“ odůvodnil soud. S tím ale nesouhlasí Karolína. „Je to nesmysl, protože dítě to v tu chvíli vnímá úplně jinak. Když bude dospívat, tak se ty vzpomínky vrátí, zažila jsem si to sama,“ doplňuje. Podle advokáta Veverky nemají soudy problém přiznávat řádově statisíce nebo miliony korun u těžkých zranění, naopak u psychických újem se pohybují částky v nižších desítkách tisíc korun.