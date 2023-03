Jurečka chce v příštích týdnech jednat o změně valorizace důchodů s opozicí i odbory

Kabinet navrhuje kvůli zadlužování růst penzí zpomalit. Jako krok k nutnému ozdravení veřejných financí to doporučují také Národní rozpočtová rada (NRR) a Národní ekonomická rada vlády (NERV). Podle plánů resortu by méně měly růst vyšší důchody a víc naopak ty nízké. „Návrh má za cíl trvale ošetřit valorizační mechanismus s ohledem na rozpočtové dopady a zamezit rozevírání nůžek mezi lidmi s nízkými a vysokými důchody,“ uvedla mluvčí resortu práce Eva Davidová. Jednotlivé varianty nepřiblížila.

„Týkalo se to všechno jenom prvního pilíře. Domnívala jsem se, že už po tom roce bude tady aspoň nástin, který by se týkal třeba třetího pilíře. Myslím si, že vláda má co dělat. Rok už volám po tom, pozvěte nás do pracovní skupiny. A shodli jsme se na tom, že se to nemůže izolovaně prosadit stoosmičkou, protože bezesporu toto jsou zatím parametrické změny,“ konstatovala Schillerová.

Penze se teď valorizují vždy v lednu o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. Mimořádně se pak zvyšují, pokud přírůstek cen za sledované období překročí pět procent. Vláda prosadila zatím jednorázově snížení mimořádné valorizace v červnu. Všechny penze se zvednou o stejnou částku a jen část zvýšení bude podle zásluhovosti. Výhodnější je to pro nízké důchody. Vyšší penze vzrostou výrazně méně než podle dosavadních pravidel.

Česká televize informovala, že podle interního podkladu ministerstva práce by při mimořádné valorizaci mohli důchodci buď dostat příspěvek ve výši pět tisíc korun, nebo by se zohlednila jen polovina cenového přírůstku, nebo by se mimořádně důchody nezvyšovaly a zdražování by se dodatečně zohlednilo při běžném růstu penzí v lednu.

„Bude to kombinace modelů,“ uvedla mluvčí ministerstva. Podotkla, že změna bude navazovat na sníženou červnovou mimořádnou valorizaci. Část přidání by nově tedy mohla být v paušální částce a méně než dosud by se navyšovalo procentně. Peníze by se tak víc přerozdělovaly ve prospěch nižších důchodů. Týkat by se to mohlo mimořádné i řádné valorizace.