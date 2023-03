Výbor podpořil vládní novelu rozšiřující možnosti zapojení obyvatel do obrany Česka

Branný výbor doporučil podle návrhu předsedy Lubomíra Metnara (ANO) zachování současného vymezení operačního nasazení ozbrojených sil. Vláda chtěla rozšíření definice zejména ve vztahu k zahraničním misím. Podpořený pozměňovací návrh zpravodaje Jiřího Horáka (KDU-ČSL) zase upravuje ochranná pásma kolem některých objektů.

Pro přijetí vládní novely hlasovali ve výboru přítomní členové za koaliční strany a za opoziční ANO. Zástupce opozičního hnutí SPD se hlasování zdržel.

V současnosti se lidé mohou stát vojáky z povolání, vstoupit do aktivní zálohy nebo se dobrovolně zúčastnit vojenského cvičení. Předloha k těmto možnostem zapojení do obrany státu přidává takzvané dobrovolné předurčení pro doplnění ozbrojených sil. Člověk, který by o ně požádal, by musel bezprostředně podstoupit jen zdravotní prohlídku. Pokud by se ale zhoršila bezpečnostní situace, musel by projít výcvikem. Povinnost by stanovil vládním opatřením kabinet, sněmovna by je mohla zrušit.