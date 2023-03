Mírnit příznaky Parkinsonovy nemoci pomáhá některým pacientům hluboká mozková stimulace

Parkinsonova choroba u Lenky Dvořákové začala před třinácti lety nenápadně ztrátou čichu. O pár let později se ale objevily další příznaky. „Přestala jsem ovládat pravou nohu. Tahala jsem ji za sebou. Později se k tomu přidala i pravá ruka. Mám problém zvládat čištění zubů,“ popisuje Dvořáková, která se rozhodla podstoupit operaci.

Během ní má pacient na hlavě rám, jenž se upevňuje při lokálním umrtvení. Pacient cítí menší tlak. Pak musí na magnetickou rezonanci. Pomocí snímků z přístroje neurochirurgové plánují zákrok a určují místa, do kterých na sále zavedou elektrody.

„To plánování je tak sedmdesát procent práce, abyste nic netrefili cestou. Nikdy to nelze zcela vyloučit, ale tu pravděpodobnost co nejvíce snížit,“ říká neurochirurg z Nemocnice Na Homolce Jaromír May.