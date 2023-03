Zeman dolů, Pavel nahoru. Někde už vyvěsili neoficiální portréty nové hlavy státu

V jedné z karvinských škol se do výměny pustili hned ráno. Tisk i fotografii zařídili z vlastních zdrojů. „Máme úctu k tradicím, obraz prezidenta jsme měli celou dobu ve třídách bez ohledu na to, kdo to byl,“ vysvětlil ředitel karvinské Základní a Mateřské školy Majakovského Roman Hamrus.

Podobný přístup zvolili i ve škole ve druhé pražské části. Výměnu chystají zhruba na třiceti místech včetně ředitelny. „Je to nejvyšší představitel státu, proto si myslíme, že by měl viset v učebnách i v kancelářích,“ má jasno ředitel Základní a mateřské školy Na Smetance Zbyšek Vít.

Také na městském úřadě v Čelákovicích zatím visí provizorní fotografie. Oficiální portrét ještě zveřejněn nebyl. Podobně jako v případě Miloše Zemana ho zřejmě nebude fotit Česká tisková kancelář.

Nakonec nejspíš vznikne i nová prezidentská známka, ač se k tomuto tématu Pavel v minulosti stavěl poměrně rezervovaně. „My jsme se s týmem pana prezidenta už několikrát sešli a diskutovali jsme, v jakém formátu a s jakým motivem by ta známka mohla vyjít,“ řekl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.