Firmy si za nové pracovníky připlatí. Náborové příspěvky a benefity rostou

V Kraji Vysočina aktuálně chybí na 140 policistů, v každém obvodě dvacet. Do policejní služby nově vstoupil i Jakub Nerad. Pokud v nové práci vydrží, dostane navíc 75 tisíc korun. „Je náborový příspěvek motivace? Ano, je to částečně motivace,“ popsal.

Náborové příspěvky policistů se přitom v jednotlivých krajích liší. „Jsou rozděleny do různých kategorií. Nejnižší kategorie je 75 tisíc korun, nejvyšší 150 tisíc korun,“ uvedl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Nové zaměstnance ale potřebují i jinde. Česká pošta shání posily na doručování zásilek a balíků nebo do poštovní třídírny. „Je to často rozhodujícím faktorem, proč potřebného zaměstnance získáme. Nejčastěji jsou od deseti do patnácti tisíc korun,“ přiblížil mluvčí Matyáš Vitík.