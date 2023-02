Čečenská rodina napojená na Putina převedla majetky v Česku. Chce se pravděpodobně vyhnout sankcím

Rodina Bažajevových patří mezi nejbohatší klany v Rusku. Své peníze několik let investovala i do majetků v Česku. Do nedávné doby jim patřil zámek Favorit v Krušných horách nebo rozsáhlé pozemky ve středních Čechách.

Parcely nedaleko Prahy mají hodnotu asi dvě miliardy korun. Společně s dalšími nemovitostmi je loni v červenci ruští podnikatelé převedli na Rustama Muchamedrachimova z Kazachstánu. Podobných případů od začátku rusko-ukrajinské války výrazně přibylo.

„Dokonce se často mění i zpětně – míněno s antidatovanými dokumenty. Takže ta dotyčná sankcionovaná osoba tvrdí, že se vlastně majetku zbavila už před válkou, a tím pádem se na něj sankce nevztahují,“ prozradil analytik společnosti Datlab Jiří Skuhrovec.

Musa Bažajev figuruje na několika sankčních seznamech, včetně toho unijního, od loňského dubna. Na jeho bratra Mavlita, který v Česku primárně podnikal, se zatím vztahují jen sankce Ukrajiny.