Vystrčil: Svoboda a demokracie nejsou zadarmo, je třeba podporovat Ukrajinu

Odpor studentů vůči nástupu komunistů je podle Miloše Vystrčila i pro dnešní společnost živým tématem. Lidé by si měli činy studentů a jejich odvahu dále připomínat a inspirovat se jimi. „Dnes je to zvláště aktuální i proto, že je to 366 dní od začátku ruské agrese na Ukrajině. Tam je to také o útlaku svobody, o tom, že Rusko krade Ukrajině demokracii, suverenitu, schopnost se samostatně rozhodovat. V tomto musí být postavení ČR jasné. Musíme podporovat Ukrajinu, protože je to něco obdobného, jako se mělo stát v Československu v roce 1948. Měli jsme se postavit za studenty a za to, aby bylo přijato ústavní řešení,“ řekl.

Vzpomínková akce, kterou pořádá Pražský akademický klub 48, předseda Senátu a spolek Mene Tekel, začala ráno u budovy Českého vysokého učení technického na Karlově náměstí kladením květin k pamětní desce upomínající studentský odpor v roce 1948. Účastníci piety se poté vydali po trase pochodu vysokoškoláků do horní části Nerudovy ulice. Tam památku a odkaz někdejších studentů připomene dopolední shromáždění, na kterém promluví politici, zástupci univerzit a také jeden z posledních žijících účastníků pochodu studentů z roku 1948 Antonín Kyncl. Shromáždění zakončí duchovní promluvou kardinál Dominik Duka.